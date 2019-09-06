İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğdeli gençler Osmaniye'ye gitti

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü “Genç Adımlar Kampa-3” projesi kapsamında 38 öğrenciyi Osmaniye’ye gençlik kampına gönderdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü “Genç Adımlar Kampa-3” projesi kapsamında 38 öğrenciyi Osmaniye'ye gençlik kampına gönderdi.


Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Ömer Halisdemir meydanında düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı açıklamada :' İl Emniyet Müdürlüğümüzce BÖF Faaliyetleri kapsamında Ülkemizin doğal zenginliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini gezme ve görme imkanı sağlayabilmek için Niğde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde öğrenim gören öğrencilerden oluşan toplam 38 öğrenciye alternatif ilgi alanı sunmak amacıyla “Genç Adımlar Kampa-3” isimli bir geziye gönderiyoruz " dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.