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Niğdeli küçük Elif'ten büyük davranış

Niğde’de 4.

Niğde'de 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Elif Aybar, akıllı saat almak için biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.


İnönü Mahallesinde oturan 4. sınıf öğrencisi Elif Aybar, Vefa İletişim hattını arayarak, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olacağını bildirdi. Eve gelen ekiplere, kumbarasında biriktirdiği 73 lirasını vererek, kampanyaya destek alan Aybar, gazetecilere yaptığı açıklamada; akıllı saat almak biriktirdiği parayı, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlamak istediğini söyledi. Parasını bağışladığı için çok mutlu olduğunu belirten Aybar, kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti.


Anne Resmiye Aybar da kızının yaptığı bağışın kendisini duygulandırdığını aktararak, "Televizyonda gördü, dün arayacağım demişti, ben de 'kızım yarın ararsın' demiştim. Sabah kendisi aramış, 'anne ben aradım polis amcaları' dedi. Devletimize katkıda bulunduğu için mutluyum. Ayrıca evladımın böyle bir bağış yapması beni gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

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