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Niğdeli öğretmenlerden muhteşem performans

Niğde’de öğretmenlerden oluşan müzik grubu ve halk oyunları ekibinin gösterisi büyük alkış aldı.

Niğde'de öğretmenlerden oluşan müzik grubu ve halk oyunları ekibinin gösterisi büyük alkış aldı.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 1923 No'lu Salonda İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte


Öğretmenler “Devlerin Şarkıları” adlı konser dinletisinde Barış Manço, Kayahan, Fikret Kızılok ve Cem Karacadan şarkılar seslendirdiler.


Daha sonra Niğde yöresinden Abaruh, Cimdallı, Pınarbaşı ,Elazığ yöresinden ise Tamzara , Artvin yöresinden Atabarı, Ege Bölgesinden de Harmandalı Zeybeği oyunlarını sergiledi.

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