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Niğdeli Ramazan amca arsasını cami yapılması için bağışladı

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde yaşayan Ramazan Koçoğlu, ilçenin önemli konumlarında olan arsasını cami yapılması için bağışladı.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yaşayan Ramazan Koçoğlu, ilçenin önemli konumlarında olan arsasını cami yapılması için bağışladı.


Ramazan Koçoğlu, cami yapılması şartıyla arsasını Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel ile yaptığı görüşme sonrası Çiftlik Belediyesine bağışladı. Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel: “İlçemiz eski cami mevkiinde yapmayı plandığımız Merkez cami yapımı için şahsına ait olan arsa hissesini Cami yeri olarak Ramazan Koçoğlu amcamız belediyemize bağışlamıştır. Hayır sever amcamıza yapmış olduğu bağış için ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyor. Rabbim bağışını kabul eylesin inşallah” dedi.

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