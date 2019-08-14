İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğdeli Uzman Çavuş hayatını kaybetti

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Uzman Çavuş Enver Yavuz hayatını kaybetti.

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Uzman Çavuş Enver Yavuz hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Adana-Ankara otoyolu Güney köyü yakınlarında meydana geldi. Enver Yavuz yönetimindeki otomobil önündeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası 112 acil servis ekipleri tarafından Ulukışla İlçe Devlet hastahanesine kaldırılan Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç Asker Enver Yavuz için Ulukışla İlçesi Güney köyünde askeri tören düzenlendi. Yavuz, bayramdan sonra ilk görev yeri olan Kütahya ilçesine gideceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.