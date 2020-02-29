İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğdeliler İdlib şehitleri için yürüdü

Niğdeli gençler, İdlib’de şehit olan askerler için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Niğdeli gençler, İdlib'de şehit olan askerler için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.


Sosyal medyada örgütlenen bir grup genç, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan 34 Mehmetçik için yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlara, bazı vatandaşlar da araçlarla eşlik etti. Ömer Halisdemir Meydanı'nda geçler “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganlarıyla derbent kavşağına kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Gençlerle birlikte yürüyüşe katılan Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, “İdlib'de yaşanan hain saldırıda vermiş olduğumuz şehitlerimiz için Niğde'de duyarlılık gösteren gençlerimiz şehitlerimiz için yürüyüş yaptılar. Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganlarıyla yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Ben bu konuda emeği geçem tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Allah vatanımıza milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.