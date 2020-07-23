İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğdeliler 'Müslüm Gürses' filmiyle hüzünlendi

Niğde Belediyesi ‘Minderli Sinema Günleri’ etkinliğinde ’Müslüm Gürses’in’ hayatının anlatıldığı filmle hüzünlendi.

Niğde Belediyesi ‘Minderli Sinema Günleri' etkinliğinde 'Müslüm Gürses'in' hayatının anlatıldığı filmle hüzünlendi.


Niğde Belediyesi, vatandaştan gelen yoğun talep üzerine etkinliği uzatırken, Fetih 1453 filmi ile başlayan minderde sinema keyfi Kral Şakir Korsan Diyarı ile son bulacak.


Niğde Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında sinemaya gidemeyen vatandaşlar için Ömer Halisdemir Meydanı'nda devam edecek.


Etkinliğe Niğdeli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dev ekranda yapılan gösterimde sinemaseverler, minderlerde film izledi. Belediye çalışanları ise film izleyen vatandaşlara ücretsiz olarak patlamış mısır ikram etti.


Dün gece gösterilen 'Müslüm Gürses' müziğiyle hüzünlenirken, Gürses'in şarkıları katılımcılarla birlikte seslendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.