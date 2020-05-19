İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğdeliler, sahura bando sesleriyle uyandı

Niğde’de vatandaşlar bando takımının seslendirdiği şarkılarla sahura kalktı.

Niğde'de vatandaşlar bando takımının seslendirdiği şarkılarla sahura kalktı.


Niğde Belediyesi tarafından organize edilen üstü açık otobüs ile bando takımı mahalle mahalle gezerek vatandaşları sahura kaldırdı. Otobüs üzerindeki bando takımı mahalleleri dolaşarak çeşitli şarkılar seslendirdi.


Sahurda sokak aralarında gezen bando takımını gören vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden şarkıları dinleyerek alkışladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.