Niğde'nin en işlek caddesi trafiğe kapatılıyor

Vatandaşların Ramazan ayını maneviyatına uygun ve daha sakin bir ortamda rahatça geçirmelerini hedefleyen Niğde Belediye Başkanlığı Dr. Sami Yağız Caddesi (Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'ndan Süleyman Fethi Caddesi Girişine kadar olan bölümü Saat 20:30 - 24:00 arasında çift yönlü olarak trafiğe Ramazan ayı boyunca kapatılmasını sağlayarak yayaların kullanımına açacak.

Trafik akışı durdurularak yaya kullanımına açılan yolda vatandaşların ve esnafların daha rahat ve sakin bir şekilde Ramazan ayını geçirmeleri hedefleniyor.