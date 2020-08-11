Niğde'nin Fertek Mahallesi'nde Meydan Düzenlemesi Başladı

Niğde Belediyesi tarafından Fertek Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince mahallelerde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Fertek Mahallesi Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışması ile özüne yakışır bir meydana kavuşuyor.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir Mahalle'de çalışma hakkında bilgi alarak çalışan ekiplere kolaylık diledi.

Başkan Özdemir, “Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine yeşil alan, otopark ve çevre düzenlemesi için talimat verdiğim Fertek Mahallesi'nde çalışmalarımızı başlattık. Fertek Mahallesi artık daha kullanışlı kavşak ve yollara kavuşuyor. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Mahalle sakinleri adına Fertek Mahalle Muhtarı Namık Kemal TOKER Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e teşekkür ederek; “Başkanımızdan meydan düzenlemesi talebimiz oldu ve ekiplere hemen talimat veren başkanımız Emrah Özdemir'e kendim ve mahallemiz adına teşekkür ediyorum. Belediyemiz ile ele ele vererek hizmetlerimizin devam edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.