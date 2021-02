Niğde'ye stadyum müjdesi

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, partisinin kongresi için Niğde'ye geldi.

Kasapoğlu, Niğde Valiliği ile Niğde Belediyesini ziyaret ederek il hakkında bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu daha sonra AK Parti Niğde İl Kongresinin yapılacağı 5 Şubat Kapalı Spor salonuna geçti. Partililere konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, Niğde'ye 7 bin 500 kişilik stadyum müjdesini verdi.

Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 19 yıldan beri bu ülke için bu kutlu coğrafya için her günü bir önceki güne daha fazla üreterek gayret ederek taş üstüne koyarak alın teri dökerek sadece bu coğrafyanın değil, insanlığın umudu olan bu hareketin yine tazelenmeye yenilenmeye yönelik bir kongresini icra ediyoruz. Her kongre bir yenilenme bir dinamizm bir kardeşlik tablosudur. Hamdolsun ki bugünde Niğde'de bu kardeşlik tablosunu en güçlü şekilde görüyoruz. 19 yıldır her alanda sağlığıyla, alt yapısıyla ,eğitimiyle, sporuyla, kültürüyle, turizmiyle, ekonomisiyle, her alanda bu ülke şaha kalktı bundan sonrada gücümüze güç katmaya bu aziz milletimiz için bu cefakar bu vefakar millet için üretmeye gayret edeceğiz inşallah. 2002'deki gençlik yatırımlarına spor yatırımlarına bakın bir de bugün bakın Niğde'de tam 30 adet tesisimizi 19 yılda arttırdık bundan sonra da inşallah yerel yönetimlerimizle el ele vererek bu sayıyı daha da yukarılara birlikte taşıyacağız. Bugün görmüş olduğumuz bu tarihi salonu inşallah tekrar modern bir şekilde sizlere kazandıracağımızın müjdesini vermek istiyorum. Niğde dinamik ve genç bir şehir gençlerinin her alanda özgür olduğu bir şehir o yüzden Ak Parti'nin gençler için çalışan ve gençlere her türlü imkanı vermekten çekinmeyen anlayışıyla Niğde'de de yurtlarımız, gençlik tesislerimiz ve spor salonlarımızla hizmet çıtasını daha da yukarılara taşımanın sözünü veriyoruz. 1 yıl içerisinde Niğde'nin göbeğinde modern tesisi kazandıracağız hayırlı uğurlu olsun. 2023, 2024, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için yine canla başla çalışmaya devam edeceğiz bu kardeşlik tablosunu güçlendirerek, hiçbir fitneye mahal vermeden devam edecek. Yeni seçilen kadrolarımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.