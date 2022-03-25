Nurullah Genç ile 'Başarı Bedel İster' konferansı yapıldı

Niğde Belediyesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, TÜGVA ve Yeniler Kulübü'nün ortaklığında ve Şair Nurullah Genç'in katılımıyla 'Nurullah Genç ile Başarı Bedel İster' adlı etkinlik düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Protokol konuşmaları ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda Şair Nurullah Genç konuşmasına, toplumun geçmişten gelen ve oturmuş bir adalet anlayışı olduğuna vurgu yaparak başladı. Şair Nurullah Genç açıklamalarını bu duruma Osmanlı Devletinden örnekler vererek sürdürdü. Çalışmanın öneminden bahseden toplum olarak çabalamadıkça ülkemizi istenilen konumlarda görmenin de zor olduğuna vurgu yapan Şair Nurullah Genç; "Şehidimiz Ömer Halisdemir gibi kahramanlar toprağın bağrına düşmedikçe biz ne 2023 ne de 2071 hedeflerimize ulaşabiliriz. Bunlara ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor” dedi.

Şair Nurullah Genç konuşmasının son kısmında ise hayat tecrübelerini ve Niğde'nin Bor ilçesinde yaşadığı eğlenceli anılarını program katılımcıları ile paylaştı. Genç sözlerini; “Unutmamalıyız ki başarı her zaman bedel ister” ifadeleri ile sonlandırdı. Yoğun ilgiyle takip edilen program, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu tarafından katkılarından dolayı Şair Nurullah Genç'e üniversite anı tabağının verilmesinin ardından sona erdi.