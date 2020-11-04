Obruk köyüne 206 bin TL acil yardım ödeneği gönderildi

20 Eylül 2020 tarihinde Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde 5.1 büyüklüğünde bir deprem sonrası vatandaşlar için 206 bin TL yardım gönderildi. Vatandaşların mağdur olmadığını, konteyner ve acil yardım ödeneği verildiğini ifade eden Kılıçel, “Obruk köyümüzde 29 konutun ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Bunun üzerine AFAD Başkanlığımızca Obruk Köyündeki afetzede vatandaşlara toplam 206 bin TL Acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Hasar tespit sonrası Barınma Çalışma Gurubunca konutları ağır hasar gören vatandaşlar ile görüşülerek konteyner talepleri alınmış, konteyner isteyen 12 vatandaşa 5 bin TL acil yardım ödeneği ve konteyner getirilerek teslim edilmiştir, 4 vatandaşımız ise konteyner talep etmemiş ve 11 bin TL acil yardım ödeneği talep etmişlerdir, 5 vatandaşımız bulundukları konutta kiracı oldukları için hak sahibi olamamış ve 5 bin TL acil yardım ödeneği alacaklardır. 8 vatandaşımızın obruk dışında ikamet ettikleri anlaşıldığından acil yardım ödeneği ve konteyner sadece Afet bölgesinde ikamet eden vatandaşlara verilebildiği için acil yardım ödeneği ve konteyner alamamışlardır” dedi.

35 adet toplanma alanı var

Afet durumlarında 35 adet toplanma alanları olduğu belirten Kılıçel, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "TAMP çerçevesinde afet öncesi yapılan çalışmalar sonucunda Vatandaşların afet sonrasında güvenli bir alanda toplanması için Ülkemizin tamamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince toplanma alanları belirlenmiştir. İlimizde konu ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde Niğde merkezde 20 adet, Altunhisar ilçemizde 2 adet Bor ilçemizde 6 adet Çamardı ilçemizde 3 adet, Ulukışla ve Çiftlik ilçelerimizde 2 şer adet olmak üzere toplamda 35 adet toplanma alanı belirlenmiştir. Belirlenen alanlar yüksek yapılardan uzak ve risk olmayan bölgelerde genellikle park ve bahçeler olarak seçilmiş ve tabelalandırılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımız bulundukları konuma en yakın toplanma alanı bilgisine E-Devlet altyapısı üzerinden de ulaşabilmektedir.”