Öğrenciler projelerini sergiledi

Okulda geleneksel hale gelen fuarda 5'i araştırma 5'i tasarım ve inovasyon temalı olmak üzere 10 proje sergilendi. Açılışını Çamardı Kaymakamı Emrah Akduman'in yaptığı fuar gerek görsel gerek projelerin içeriği bakımından ziyaretçilerin beğenisini topladı. Fuar öncesi açılış konuşması yapan Okul Müdürü Cumali Serttaş önümüzdeki yıllarda proje sayısı ve çeşitliliğinin artarak bu fuarların devam etmesini temenni ettiğini belirterek ziyarete gelen misafirlere teşekkür etti.