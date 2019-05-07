Öğrenciler robotları yarıştırdı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde ‘Çizgi Robot Yarışması' düzenlendi.

Hakemliğini Dr. Öğr. Üyesi Murat Peker, Dr. Öğr. Üyesi Emrah Zerdali ve Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Yalçın'ın yaptığı yarışmaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kutsi Savaş Erduran, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

En az hata yapan ve parkuru en kısa sürede tamamlayan Yalçın Fırat Yıldız, Yusuf Leylek, Ahmet Kurt ve Hasibe Aktan'ın oluşturduğu Özgür Beyinler Takımının geliştirmiş olduğu robot, yarışmayı birinci tamamlarken, Ramazan Kiraz, İsmail Can Yıldırım, Atakan Yüksel ve Alican Artan'ın bulunduğu Sınır Tanımayanlar Takımı ikincilik, Muhammed Okudan ve Adem Aksoy'un takımları Bumble Bee ise üçüncülük elde etti.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Niğde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş tarafından verildi.