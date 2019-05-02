Öğrenciler sıfır atık projesi kapsamında temizlik yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ,'Sıfır Atık Projesi', Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde uygulanıyor. Proje kapsamında Üniversite Sıfır Atık yönetim sistemi kurdu. Kampüs içerisine toplanan atıklar 6'lı ayrıştırma yapılarak geri dönüşüme gönderiliyor. Üniversite öğrencileri kampüs içerisinde yaptığı temizlik sonrası toplanan atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderildi. Yürüyüş ve temizliğe Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör yardımcıları Prof. Dr. İlyas Gökhan, Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik ve öğrenciler katıldı.

Proje ile ilgili açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sıfır Atık Sistemi Genel Koordinatörü Çağdaş Önen, ‘‘Kendi imkanlarımızla Üniversitemizde Sıfır Atık yönetim sistemini kurduk ve 6'lı ayırma sistemini çalıştırdık. Çok iyi bir şekilde atıklarımız kaynağında 6 farklı şekilde ayrılıyor. Camlar, plastikler, metaller, kağıtlar, organikler ve geri dönüşemeyenler olarak ayırıyoruz. Toplanan atıkları balyalıyoruz. Bugün öğrencilerimizle birlikte bir farkındalık oluşturmak için Kampüste temizlik yaptık ve bunları türlerine göre ayrıştırarak geri dönüşüme göndereceğiz'' dedi.

Rekör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan ise, ‘' Rektörümüz Muhsin Kar'da bu projeye çok önem veriyor. 5-6 ay içerisinde Üniversitemiz içerisinde balyalanan atıklar depolanacak ve sonrasında dışarıdan gelen geri dönüşüm firmalarına satarak üniversiteye ek gelir elde edeceğiz'' diye konuştu.