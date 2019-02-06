Öğrenciler sürücüleri uyardı

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 81 ilde olduğu gibi Niğde'de de eylem yapıldı.

Bor Caddesi üzerinde bulunan bir yaya geçidinde Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş ve diğer protokol üyeleri öğrencilerle birlikte 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla farkındalık oluşturdu. Öğrenciler ellerinde taşıdıkları dövizleri otomobil sürücülerine gösterdi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, “Trafik hayattaki en önemli konulardan bir tanesidir. Hayatımızın bir parçasıdır. Her gün trafikte iç içe yaşıyoruz. 2019 yılı ise içişleri Bakanlığımız tarafından yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. Tüm yurtta olduğu gibi Niğde'de de bu kampanyanın startını veriyoruz. Kampanyanın adı ““Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” şeklindedir. Ben inanıyorum ki vatandaşlarımız bu kampanyaya gerekli desteği verecektir. Bu kampanya sayesinde trafik kazaları bir nebze azalacaktır. Amacımız bu konuda hem yayalarımız arasında hem de sürücülerimiz arasında bir farkındalık oluşturmak. Yayanın trafikteki önceliğine dikkat çekmek” şeklinde konuştu.

Daha sonra polis ekipleri vatandaşlara ve sürücülere el broşürü dağıttılar.