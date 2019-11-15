Öğrenciler trafik kurallarını Niğde Belediyesi trafik pistinde öğrenecek

Niğde Belediyesi, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen eğitim çalışmalarında Niğde Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik formasyonu almış trafik polisleri çocuklara kuralları uygulamalı olarak öğretiyor. Çocukların erken yaşlarda trafik eğitimi alması, trafik kurallarına yönelik duyarlılık ve farkındalık kazanmaları amacıyla Niğde Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje 5 bin metrekare alanı kapsıyor. Pistte çocukların trafik bilgi ve becerilerinin artırılması, trafik kurallarına uymanın davranış haline getirilmesi için teorik ve pratik eğitimler veriliyor. Trafik eğitim pistinde çocukların teorik olarak eğitim

alabilecekleri dersliğin yanı sıra pratik yapabilecekleri akülü araçlar, trafik ışıkları, yaya geçitleri, trafik levhaları, üst geçitler ve kavşaklar yer alıyor. Akülü araç kullanarak sürücü olduklarında da uyması gereken kuralları öğrenen çocuklar, aynı zamanda da eğlenceli vakit geçiriyor.

Pistle ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ile birlikte bugünün yayası ama ileride hem yaya hem sürücü olacak çocuklarımıza trafik kurallarını öğretiyoruz. Türkiye ve Avrupa standartlarının üstünde bir eğitim pisti kazandırdık şehrimize. Trafik işaretleri, trafik lambaları, yaya geçitleri trafikteyken ve yayayken karşılaşabilecekleri bütün uyarılarla alakalı çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz" dedi.

Şimdiye kadar birçok çocuğun pistte eğitim aldığını söyleyen Başkan Özdemir, yakın zamanda çocukların ebeveynleri ile birlikte gelebileceğini, okuldan bağımsız olarak pistte eğitim almalarını sağlayacaklarını söyledi.

Polis memuru Akif Çimencan ise, "Trafik parkında çocuklarımıza küçük yaşta trafik bilinci oluşturmak için çalışıyoruz. Karşıdan karşıya nasıl ve nerelerden geçilir, bulunduğumuz yerde alt ve üst geçit varsa oraları nasıl kullanırız bunları anlatıyoruz. Aynı zamanda küçük akülü arabalarla ilerde de sürücü olacakları için kırmızı ışıkta durup yeşil ışıkta geçmeleri, yayalara yaya geçitlerinde yol vermeleri ile ilgili de çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Gelecekte sürücü olacakları için aynı zamanda da araç kullandırarak araç trafiği ve tabelalar hakkında bilgi vermekteyiz" dedi.

Pistte eğitim alan çocuklar, bilmedikleri birçok trafik kuralını burada eğlenerek öğrendiklerini söylediler.