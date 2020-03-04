İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Niğde’de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçik’e destek olmak için odalarındaki ışıklarla ’TSK’ ve 1987, bağış, 10 TL” yazdı.

Niğde'de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçik'e destek olmak için odalarındaki ışıklarla 'TSK' ve 1987, bağış, 10 TL” yazdı.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde devam 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e destek olmak için odalarındaki ışıkları aynı anda yakarak yurt binasında 'TSK' ve 1987,bağış, 10 TL” yazdı.


Öğrenciler daha sonra yurt bahçesinde Türk bayrakları ile şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı atarak yürüdü. Daha sonra şehitlerin isimlerini tek tek okudular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.