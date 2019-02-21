Öğrencilere Başsavcılıktan ‘Hukuk ve Adalet' dersi verildi

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı 'Hukuk ve Adalet' dersinin seçmeli ders olması nedeniyle dersi seçen öğrenci sayısının artırılmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında liselerde 'Hukuk Ve Adalet Bilincinin Geliştirilmesi' konularında konferans verilme başlandı.

Konferanslar Niğde Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Sarı tarafından Niğde Atatürk Anadolu Lisesi, Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi, Niğde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonlarında verildi. Konferansta 'Yaşamımızda hukuk ve adalet', 'Haklarımız ve sorumluluklarımız', 'Hukuki sorunlarımız' ile 'Hukuki çözümlerimiz' başlığı altında adalet, eşitlik, duyarlılık, özgüven, sorumluluk, barış, tarafsızlık, özgürlük, dürüstlük gibi değerlere vurgu yapıldı. Konferansın ardından öğrencilerin ve okul yöneticilerinin sorularına cevaplar verildi. Türkiye'de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi ile ilgili açıklama yapan Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez; “Türkiye'de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesinde hedeflenen amacı, öğrencilere temel ahlaki değerleri kazandırmak, topluma ve kendine saygılı ve yararlı bir birey olarak yetişmesini sağlamak; adalet ve ceza muhakemesinde farkındalık kazandırmaktır. Öğrencilerin düşünce özgürlüğü, kişi dokunulmazlığı, mülkiyet hakkı, ailenin korunması, çocuk hakları, özel hayatın gizliliği, tüketici hakkı gibi konularında bilgili ve donanımlı hale gelmeleri, ayrıca adil yargılanma hakkı ve bununla ilişkili hak arama hürriyeti ile sınırları, savunma hakkı ve adli yardım konularında da bilgilenmesini istiyoruz. Şikayet, tanıklık, dilekçe, dava ve itiraz hakları konularının yer aldığı derslerde, erken yaşta ve zorla evlilik, mağdur çocuklar, suça sürüklenen çocuklar, çocukların çalışması ve sosyal güvenliği ile aile içi ve okulda ihmal, istismar ve şiddet gibi konularda da öğrencilerin bilinçlenmesini hedefliyoruz" dedi.