Öğrencilere çorba ikram edildi

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, final haftası dolayısıyla üniversitede başlayan sıcak çorba ikramına katılarak öğrencilere ikramda bulundu. Gerçekleştirilen çorba ikramı sırasında öğrencilerle bir araya gelen ve sohbet eden Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; öğrenci odaklı yaklaşımları ve çorba ikramı dolayısıyla Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu final sınavlarına girecek öğrencilere de sınavlarında kolaylıklar diledi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise açıklamalarında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin şehir için büyük bir değer olduğunu aktararak üniversite öğrencilerine olan desteklerini her zaman sürdüreceklerini belirtti. Program; Rektör Uslu ve Belediye Başkanı Özdemir'in öğrencilere çorba ikram etmeleri ile son buldu.