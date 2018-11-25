Öğretmenlerden müzik ziyafeti

Niğde'de Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE ekibinin organizesinde bir araya gelen müzik öğretmenleri, meslektaşları için konser verdi.

İl Kültür Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle verilen konserde nostalji rüzgarı esti. Hayri Yıldız şefliğinde 14 müzik öğretmeninden oluşan 7 İklim Grubu, 70'li ve 80'li yıllarda popüler olan 30 şarkı seslendirdi. Sadece şarkılarla değil kostümleri ve sahne dekoruyla da konuklarını o yıllara götüren grup, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Grubun 5 aydır konsere hazırlandığını söyleyen Şef Hayri Yıldız, "Öğretmenlerden oluşan 7 İklim Grubu olarak aylardır bu hazırlığı yapıyoruz. Hem 70'leri, hem 80'leri canlandırmak, hem nostalji yapmak hem de öğretmenleri anmak için yaptık bu programı. Biz bu hazırladığımız konseptte 70'leri ve 80'leri anlatmak istiyoruz. Bir özlem var zaten 70'lere ve 80'lere. Dolayısıyla biz hem orkestra olarak, hem konsept olarak, hem kıyafetler olarak hem de eserler olarak birebir 70'li ve 80'li yılları hazırladık. 5 aydır bu süreç için çalışıyoruz. 30 şarkıdan oluşan bir repertuvar hazırladık. Bütün şarkılar özel, sahne özel, düzenlemeler özel. İnşallah bugün akşam gelen misafirleri mahcup etmeyeceğiz, hem biz eğleneceğiz hem de onları eğlendireceğiz'' dedi.

Grup gitaristi Barış Ataseven ise, "1 yıldan sonra farklı bir konseptle konser vereceğiz. Çok heyecanlıyız. Çok hazırlandık emek verdik uğraştık hepimiz. İnşallah güzel bir konser olur gelenler mutlu olurlar'' dedi.

Solist Seber Aksoy, "1 yıldır kurulu bir ekibiz biz, çok mutluyuz, çok heyecanla hazırlandık. Sahnesinden kıyafetlere kadar en ince ayrıntısına kadar düşündük. Gerçekten o yıllara döndük, çok heyecanla bekliyoruz konseri" dedi.

İzleyiciler, şarkılarla, sahne dekoru ve kostümlerle geçmişe yolculuk yaptıklarını söylediler.