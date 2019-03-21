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Ömer Halisdemir Üniversitesinde Nevruz coşkusu

Niğde’de "Baharın müjdecisi", "Yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Niğde'de "Baharın müjdecisi", "Yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Meydanındaki törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan, akademisyenler, öğrenciler ile belediye başkan adayları katıldı.


Prof. Dr. Gökhan, yaptığı konuşmada, Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak ve tek milli bayramı olduğunu söyledi.


Çin kaynaklarına göre, Nevruz Bayramı'nın bilinen en eski Türk devleti Hunlar zamanında kutlandığını belirten Gökhan, "Göktürk, Uygur, Selçuklu, Karahanlı, Gazneli, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve diğer Türk devlerinin bu bayramı kutladığını biliyoruz. Sadece biz değil, İran, Arap ve Hindistan coğrafyaları da Nevruz Bayramı'nı kutlamaktadır. Nevruz bayramının en ayrıntılı şekilde Osmanlı zamanında kutlandığını biliyoruz. Sarayda düzenlenen büyük törende, 41 çeşit otun kaynatılmasıyla nevruz yemeği 'Nevruziye' hazırlanıyordu." şeklinde konuştu.


Konuşmalarında ardından, Nevruz duası yapıldı, örs üzerinde demir dövüldü. Nevruz ateşinin üzerinden atlayan protokol üyeleri, yumurta tokuşturdu.


Üniversitede okuyan Türkmen öğrencilerle hazırlanan halk oyunları gösterisi yapıldı. Çuvalla koşma, yumurta taşıma, yürürken iğneye iplik geçirme yarışmaları ve Türk dünyası halk danslarının yapılacağı etkinlik, Nevruz Konseriyle sona erecek.

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