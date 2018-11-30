Ömer Halisdemir Üniversitesine Borsa Eğitim labaratuarı açıldı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki laboratuvarın açılışında, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin bölgesel kalkınmada ve akademik açıdan önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Akademik çalışmalarla gençlerin ufkunu açan bir üniversite olduğuna dikkati çeken Vali Şimşek, konuşmasında şunları söyledi: "Şüphesiz ki gençlerimizin nitelikli bireyler olarak topluma kazandırılması, okudukları bölümlerin devamında mesleklerini yapabilmeleri için iyi bir eğitim almalarını sağlamak amacıyla teori kadar önemli olan bir hususta Borsa Uygulama ve Finans Simülasyon Laboratuvarı gibi öğrencilerimizin uygulama yapabilecekleri laboratuvarların sayısının artırılması büyük önem taşımaktadır. Ümit ediyorum ki, Borsa Uygulama ve Finans Simülasyon Laboratuvarı ekonomimizin ve sermaye piyasalarımızın derinleşmesi ve gelişmesi açısından, ekonomiye yön verecek gençlerimizin mesleklerinde gelişmesine hizmet eder”

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen BISTLAB'ın Borsa İstanbul olarak sermaye piyasasını gençlere öğretme projesi olduğunu söyledi.

Gençlerin ilgisini ve merakını çekmeyi amaçladıklarını belirten gönen, şunları söyledi; "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi üçüncü BISTLAB'ımız. Bizim çok önem verdiğimiz bir proje. Gençlerin sermaye piyasasını öğrenmelerini çok önemli buluyoruz. Finans sistemi, tamamen bankacılık ağırlıklı bir sistem. Bankalarımız iyi ki var. Bütün gördüğünüz altyapı projeleri, üniversiteler, yollar, barajlar tamamen bankaların aldığı risklerle onların finansmanıyla gerçekleşiyor. Biz biraz da borsa tarafını vatandaşı bu risklere biraz daha ortak ederek bunların getirisini de paylaşarak bankaların yükünü de alacak finansal model oluşturabilmenin peşindeyiz. En büyük arzumuz bu. Onun için de daha üniversite çağında gençlerin finans piyasalarını borsaya ortaklık kültürüne ısınmaları alışmaları şart. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Her türlü desteği de bundan sonra vereceğiz. Yeter ki isteyin”

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar ise yüksek öğretim kurumlarının hızla değişen ve dönüşen sektöre ayak uydurmaları ve hatta değişimin öncüsü olamaları gibi sorumluluklarının bulunduğunu söyledi.