Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması Başvuruları başlıyor

“Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması” ile başta Niğde'nin yetiştirdiği değerlerden biri olan Şehit Ömer Halisdemir'in ve bütün Şehitlerimizin aziz hatıralarını canlı tutmak, genç nesillerdeki vatan sevgisini, milli şuuru ve demokrasi bilincini artırmak amaçlanıyor.

Ayrıca, “Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması” ile bahsedilen bu amaçlar doğrultusunda, özellikle ülkemiz üniversitelerinde öğrenim gören genç sanatçı adaylarının desteklenmesi, kişilerin belirlenmesi ve onların görsel sanatlara yönelik sahip oldukları motivasyonların artırılması da hedefleniyor. Bu sayede milli bilinci özümseyerek, düşünceyi görselleştirme çabalarıyla çağdaş sanat anlayışına sahip bireylerin ön plana çıkarılması planlanıyor.

Katılımın ücretsiz olduğu ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan “Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması'nın başvuruları, 1 Ocak 2021 - 15 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak olup 1 Temmuz 2021 tarihinde ise başarı ve mansiyon ödülüne hak kazananların açıklanması bekleniyor. “Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı 15 Temmuz 2021'de yapılacak.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı açıklamada, Şehit Ömer Halisdemir'in kahramanlığının görsel olarak işleneceği bu yarışma ile Türk Milletinin demokrasiye olan bağlılığının ve Şehidimizin kahramanlığının hafızalarda tekrar canlandırılmasını hedeflediklerini belirtti.

“Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması” ile ilgili açıklamalarda bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Prof. Dr. Muhsin Kar, fikirlerdeki milli irade ve demokrasi düşüncelerinin resmedilmesinin çok önemli olduğunu belirterek adı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine verilen kahramanımız Şehit Ömer Halisdemir'in cesareti, metaneti ve fedakarlığını hafızalarda diri tutmak ve bu hafızayı gelecek nesillere aktarmak gibi bir sorumluluğu da taşıdıklarını ifade etti.

Katılımcıların detaylı bilgi ve başvuru için gsfyarisma@ohu.edu.tr mail adresine ulaşmaları gerekiyor.