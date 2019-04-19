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‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın' Projesi için broşür dağıtıldı

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Niğde’de sürücü ve yayalara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Niğde'de sürücü ve yayalara bilgilendirici broşür dağıtıldı.


Niğde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri 10 gün boyunca yaya geçidinin bulunduğu bölgelerde bilgilendirici amaçlı uygulamalı yaptı


Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde'de yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında 2 bin sürücü ve yaya bilgilendirici broşür dağıtıldığını söyledi. Cebeloğlu : “Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bulunan ana kavşak ve yaya geçitlerinde sürücü ve yayalara yönelik yapmış olduğumuz bilgilendirici çalışma kapsamında; ışıksız kavşak ve yaya geçitlerinde, yayaların geçiş önceliği hakkında toplam 2 bin sürücü ve yaya' ya konuyla ilgili el broşürü dağıttı. Sürücü ve yayalara eğitici bilgiler verildi. Bundan sonrada bu tür etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.

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