Operasyon yapılan evden cephane çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı ihbarı üzerine Bor ilçesine bağlı Tepeköy köyünde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, 7 adet av tüfeği mekanizması, tüfeklerle ait 6 adet namlu, 17 adet tabanca şarjörü, 2 adet çift kırma av tüfeği kasası ile 1 adet torna makinesi, 5 adet tüfek kabzası, 5 adet ağzı açık namlu, yaklaşık bin adet çeşitli silahlara ait yay ve tetik tertibatı, 5 adet tüfek dipçiği, 2 adet el kundağı, 60 adet tüfek uzun namlulu tüfek fişeği, 500 adet muhtelif tabanca fişeği, 1 adet 2863 sayılı Kanun kapsamında bulunan define arama dedektörü ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin TL para ele geçirildi.

Materyallere el konulurken, ikamette bulunan D.N. isimli şahıs da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.