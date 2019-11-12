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Organ bağışına Vali Şimşek'ten plaket

Niğde’de hayatlarını kaybeden yakınlarının organlarını bağışlayarak örnek bir davranış sergileyen 4 aileye Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, plaket verdi.

Niğde'de hayatlarını kaybeden yakınlarının organlarını bağışlayarak örnek bir davranış sergileyen 4 aileye Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, plaket verdi.


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, eşi Çiğdem Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bilal Günaydın ile organ bağışlayan aileleri ziyaret etti. Vali Şimşek, İlk olarak Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde merdivenden düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen organları 4 kişiye umut olan Selda Çağlak'ın (40) evini ziyaret etti. Vali Şimşek, Çağlak'ın ailesine plaket ve organ nakli yapılan hasta tarafından yazılan mektubu verdi. Vali ve beraberindekiler, ardından organları bağışlanan Çağlar Durak, İsmail Bulun ve Sevilay Aktaş'ın ailelerini de ziyaret ederek plaket verdi.


Vali Şimşek, “Ailelerimiz evlatlarının yakınlarının organlarını bağışladı. Bağışlanan organlar organ nakli bekleyen hastalara umut oldu. Ailelerimiz takdire şayan örnek bir örnek bir davranış sergiledi. Bu örnek davranışın herkese örnek olmasını diliyorum. Örnek davranışlarından dolayı bu plaketi verdik” dedi.

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