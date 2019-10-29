Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Ulukışla ilçesi Eminlik Otoban Gişelerinde meydana geldi. A.I. yönetimindeki 06 BAJ 134 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kullanılmaz hale gelen otomobilde sürücü A.I. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitm ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı