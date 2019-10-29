İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Ulukışla ilçesi Eminlik Otoban Gişelerinde meydana geldi. A.I. yönetimindeki 06 BAJ 134 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kullanılmaz hale gelen otomobilde sürücü A.I. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitm ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.