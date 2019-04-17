Otomobil hemzemin geçitte trene çarptı: 1 ölü

Niğde'de hemzemin geçitte otomobilin trene çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, DİTAŞ Kavşağı mevkiinde bulunan hemzemin geçidinde iddiaya göre S.K. (43) yönetimindeki 51 HE 930 plakalı otomobil, yük treninin son vagonuna çarptı. Kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü S.K'nin öldüğünü belirledi. S.K'nin cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.