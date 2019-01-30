Otomobil ile birlikte 1 milyon 480 bin TL çalan 8 şüpheli yakalandı

NİĞDE (İHA) – Niğde'de bir şirkete ait 1 milyon 482 bin liralık dolandırıcılık olayında aralarında şirket çalışanlarının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de içinde 1 milyon 482 bin TL bulunan 31 plakalı araç, dinlenme tesislerinde park halindeyken, otoban kenarında bulunan iki farklı otomobildeki yüzü maskeli kişiler tarafından çalındı. Otomobil, Ankara istikametinde yaklaşık 1 kilometre sonra tek halde bulundu. Polisin araçta yaptığı inceleme sonrasında araç sahibi A.Z.'nin, araçta bulunan 1 milyon 482 bin TL parasının da çalındığı anlaşıldı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayı aydınlatmak için özel ekip kurdu. Ekipler yaptıkları çalışmada, aracı ve parayı çalan M.Ç. ile H.Ş'yi gözaltına aldı. Ekipler yaptıkları incelemede, şüpheli M.Ç. ile H.Ş.'ye araçta para olduğu bilgisini veren başka şahıslar olduğu ve bu şahıslardan bazılarının, parası ve aracı çalınan A.Z. ile aynı şirkette çalıştığı bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları incelemede ayrıca, diğer 6 şüphelinin M.Ç. ve H.Ş. ile başka hırsızlık olaylarına da karıştığını tespit etti. Olaya doğrudan karışan M.Ç. ile H.Ş.'nin yanı sıra diğer 6 şahıs da gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu konuyla ilgili açıklamasında, “Mersin istikametinden Ankara istikametine giden özel bir şirkete ait bir araç ilimizde bir dinlenme tesiste mola verdiği sırada, bu araçı takip eden başka bir araç ve içindeki şahıslar araçı açmak suretiyle aracı çalıp yaklaşık 500-600 metre sonra terk ediyorlar. Araçta bulunan 1 milyon 500 bin TL civarındaki nakit parayı almak suretiyle kaçmışlardır. Olay yerine intikal ettikten sonra hızlı bir şekilde Asayiş Şube müdürlüğümüz bünyesinde özel bir ekip oluşturduk. Çok kısa bir sürede hızlı bir çalışma ile bu olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalanmış, almış oldukları 1 milyon 500 bin TL civarındaki para da İskenderun ve Arsuz ilçemizde saklamış oldukları alanda ele geçirilmiştir. Şahıslar, daha önce birlikte karıştıkları hırsızlık olaylarındaki 6 kişi ile birlikte gözaltına alınmışlardır" diye konuştu.