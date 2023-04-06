İhlas Haber Ajansı

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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Niğde’de otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Niğde'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bor-Zengen yolunda Mert Ş. (30) yönetimindeki 42 APA 418 plakalı otomobile Hatice K.'nin (37) kullandığı 51 DV 525 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç yoldan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 12 yaşındaki Elif Nisa Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. 4 yaralı ise ambulanslara Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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