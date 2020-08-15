İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, D-750 karayolu üzerinde Şeyma Ç. (28) yönetimindeki 33 AAZ 823 plakalı otomobil, Darboğaz köyü yol ayrımına dönüş yapmak isteyen 06 GD 8822 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü 52 yaşındaki Yavuz Selim K. olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet üzerinde yolcu olarak seyreden, kimliği henüz belirlenemeyen kadın, yaralı olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Şeyma Ç., gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.