Otomobil şarküteri dükkanına girdi

Niğde’de park halindeki araca çarpan otomobil kontrolden çıkarak şarküteri dükkanına girdi.
Niğde'de park halindeki araca çarpan otomobil kontrolden çıkarak şarküteri dükkanına girdi.
Selçuklu Caddesi Mevlana İlkokulu karşısında Y.B yönetimindeki 51 DY 096 plakalı otomobil, park halindeki 51 BC 666 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Y.B yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak şarküteri dükkanına girdi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda ve dükkanda maddi hasar oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.