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Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

NİĞDE (İHA) – Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

NİĞDE (İHA) – Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Niğde-Nevşehir karayolunun 5. kilometresinde Veysi Bor (38) yönetimindeki 51 KF 191 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada Veysi Bor hayatını kaybederken 8 yaşındaki kızı Ecrin Zeynep Bor ağır yaralandı, eşi Mine Bor'un ise durumunun iyi olduğu bildirildi.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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