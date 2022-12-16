İhlas Haber Ajansı

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Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Niğde’de, tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Niğde'de, tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; Bor İlçesi D-750 karayolunda Orhan P. (66) yönetimindeki 27 SV 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu H.A'nın kullandığı 60 NV 356 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Eşe P. (75) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Orhan P. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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