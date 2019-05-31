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Otomobilden ruhsatsız tabanca çıktı

Niğde’de polis ekipleri park halindeki şüpheli otomobilde 1 adet tabanca, 6 şarjör ve 26 tabanca fişeği ele geçirdi.

Niğde'de polis ekipleri park halindeki şüpheli otomobilde 1 adet tabanca, 6 şarjör ve 26 tabanca fişeği ele geçirdi.


Devriye gezen Polis ekipleri, Bor TOKİ Mahallesi Koyunlu Köyü'ne bağlayan yol üzerinde park halinde bulunan şüpheli duran bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet tabanca, 6 şarjör ve 20 adedi 26 tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan M. K. ile M. İ. Gözaltına alındı.

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