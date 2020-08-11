Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza gece çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 68 AAR 913 plakalı otomobil ile Ömer A.'nın (25) kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün öldüğünü belirledi. Yaralı ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.