Otomobiller çarpıştı, biri takla attı: 5 yaralı

Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 51 ABJ 361 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 35 AHU 802 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri refüje çarpıp takla atarak ters döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.A. ile otomobillerdeki 4 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.