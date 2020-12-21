İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobiller çarpıştı, biri takla attı: 5 yaralı

Niğde’de iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri takla attı.

Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 51 ABJ 361 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 35 AHU 802 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri refüje çarpıp takla atarak ters döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.A. ile otomobillerdeki 4 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.