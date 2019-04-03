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Oylar eşit çıktı, muhtar kura sonucu belirlendi

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kavuklu köyünde adayların eşit oy alması nedeniyle muhtarın belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kavuklu köyünde adayların eşit oy alması nedeniyle muhtarın belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.


İlçeye bağlı Kavuklu köyünde kayıtlı 147 seçmenin 132'si oy kullandı.Yapılan sayım sonucu muhtar adaylarından Süleyman Ercan, Erhan Yılmaz 66'şar oy aldı diğer aday Serkan Toker ise 2 oy aldı.


Sandıkların iki defa daha sayılması da sonucu değiştirmeyince adaylar İlçe Seçim kuruluna gitti. İlçe seçim kurulu da kura çekilmesine karar verdi. Yapılan kura çekimini kazanan Süleyman Ercan muhtar oldu.

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