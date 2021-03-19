Özdemir'den huzurevine ziyaret

Belediye Başkanı Emrah Özdemir; eşi Duygu Özdemir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca ve Bor Huzurevi Müdürü Cemil Öztürk ile birlikte Bor Belediyesi Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Dünya Yaşlılar Günü kapsamında huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Değerli eşim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz ve kurum müdürümüz ile birlikte Pandemi zamanında istediğimiz organizasyonları yapamıyoruz ama sizlere bu hafta vesilesi ile kısa bir selam vermek istedik. Hem de talepleriniz olursa onları da alalım ve bugünün vesilesiyle bir arada olalım dedik. Gönül ister ki sizlerle daha çok vakit geçirebilelim daha farklı organizasyonlar yapalım ama maalesef pandemiden dolayı yapamıyoruz. Sizlere sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, uzun ömürler diliyorum. Mutlu bir şekilde güzel, sağlıklı günlerde çok daha güzel etkinliklerle bir araya geliriz inşallah. Aslında sizleri sadece böyle haftalarda değil sürekli hatırlamak lazım hatırlamaya da çalışıyoruz ama bizim de eksik kaldığımız noktalar oluyor. Sizleri gördük gerçekten çok mutlu olduk. Sizlerin duasını almak bizler için çok önemli, dualarınız ile bu memleket ayakta duruyor ve sizlerin sayesinde bizler bu memleketi idare edebiliyoruz. O yüzden destekleriniz ve dualarınız bizim için çok önemli bunun içinde elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi

Başkan Özdemir konuşmasının ardından huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet ederek, istek ve arzularını dinledi ve eşi ile birlikte hediye verdi. Huzurevi sakinleri ve personeli ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken Başkan Özdemir, Misafirperverlikleri için kurum çalışanları ve huzurevi sakinlerine teşekkür etti.