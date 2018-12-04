İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özel gençler için, özel etkinlik

Niğde Engelsiz Yaşam merkezinde kalan özel gençler için etkinlik düzenlendi.


Niğde Gençlik Merkezleri tarafından organize edilen etkinlikte Niğde Off Road klübü üyelerinin de araçlarıyla katıldığı doğa gezisinde unutulmayacak anlar yaşadılar.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki kalan özel gençler için Pozantı İlçesi Belemedik vadisinde gezi düzenlendi. Özel gençler Off Road araçlarıyla gezerek moral depoladı.


Etkinliklere Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Vali yardımcısı Cemil Kılınç, Gençlik Merkezleri Müdürü İlker Ötgünlü, Niğde Off Road klübü üyeleri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.