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Özgecan Aslan için şarkı besteleyip klip çektiler

Niğde’de öğrenci Sinan Kılınç, Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın katledilmesinin yıldönümünde hatırlanması için klip çekti.

Niğde'de öğrenci Sinan Kılınç, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katledilmesinin yıldönümünde hatırlanması için klip çekti.


Altunhisar ilçesinde yaşayan Kılınç ve arkadaş grubu çektiği klibi sosyal medyada yayınlayan Kılıç, amacının Özgecan Aslan'ın hatırlatmak istediğini söyledi.


İlçenin sokaklarında çektiği klibi anlatan Kılınç, "Özgecan'ın öldürülmesi beni çok etkilemişti. Bende duygularımı şarkıyla ifade etmek istedim. Allah rahmet eylesin. Umarım şarkımız ve klibimiz beğenilir” dedi.

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