Paramedik öğrenciler yaralılar için yarış yaptı

Niğde'de düzenlenen Ambulans Rallisi'nde, paramedik 2. sınıf öğrencileri, temsili olarak yaralılara anında müdahale edebilmek için zamana karşı yarıştı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade meydanında, İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği'nin (PARHAD) desteğiyle organize edilen yarışmada, Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu paramedik 2. sınıf öğrencilerinden oluşan 3'er kişilik gruplar halinde 5 ekip, en iyi performansı göstermek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmada, günlük hayatta karşılaşılan gerçek olaylar, birebir canlandırıldı, plastik makyajla yaralanmalar betimlendi. Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim görevlisi Nesibe Sultan Çınaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2. sınıf paramedik öğrencilerinin bir vakayı hızlı, etkili ve doğru, nasıl değerlendirilip en kısa sürede hastaneye naklinin nasıl sağlandığını değerlendirmek için uygulanan bir yarışma olduğunu ifade etti. Yarışmadan olumlu dönütler aldıklarını ifade eden Çınaroğlu, şunları söyledi:

"Yarışma 5 etaptan oluşuyor. 3'er gruplar halindeki 5 ekip, bütün etapları görmek zorunda. Birinci etabımız takla atmış bir aracın içinden yaralı çıkarılmaya çalışılacak. İkinci etabımız kalk krizi vakası. Öğrencilerimiz için maket üzerinde bütün ilaçların ve protokolün uygulanabileceği bir ortam hazırlandı. Üçüncü vakamız bebeğin boğazına yabancı cisim kaçması. Burada yabancı cismin çıkarılmasına müdahale edilecek. Dördüncü etabımızda yarışmacılarımız, arı sokması sonucu meydana gelene alerjik reaksiyona müdahale edecekler. Son vakada ise 11 yaralımız var. Şenlikte tüp patlaması sonucu oluşan bir vaka. Paramedik öğrencilerimiz burada siyah, kırmızı, sarı ve yeşil renklerle kazazedeleri renklendirip daha sonra naklini sağlamalarını isteyeceğiz. Her bir etap süreli. Sürelerini aşanlar diskalifiye olacaklar. Eğitimde etkili olduğunu düşündüğümüz bir yarışma” dedi.

Ralli başkanlığını Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Sağlık Müdürü Ertan Değirmencioğlu ve Çınaroğlu'nun yaptığı yarışma sonunda başarılı öğrencilere kupa verilecek.