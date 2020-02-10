‘Parazit' Operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Niğde'de tefecilik ve ihaleye fesat karıştıranlara yönelik yapılan ‘Parazit' operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tefecilik ve ihaleye fesat karıştıranlara yönelik Niğde ve Kayseri'de eş zamanlı 'Parazit' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyonda, tefecilik ve ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 adet tabanca, 173 adet tabanca fişeği, 1 adet muşta, 2 adet sallama, çok sayıda tefecilik ve ihaleye fesat karıştırma suçlarında kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, borç senetleri, haciz belgeleri ve tapu senetleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 8 şüpheli adliyeye sevk edildi, 10 şüphelinin sorguları ise devam ediyor.