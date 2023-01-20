Polis, 28 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi

Niğde'de düzenlenen operasyonda kaçak 28 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, telefon ve emtia kaçakçılığı çerçevesinde bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin ev, iş yeri ve aracında yapılan aramalarda, çeşitli marka ve modellerde 28 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapıldı.