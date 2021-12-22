İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polis ekipleri kamyonda 6 milyon makaron ele geçirdi

Niğde’de polis ekipleri tarafından bir kamyona yaptığı operasyonda 6 milyon 100 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Niğde'de polis ekipleri tarafından bir kamyona yaptığı operasyonda 6 milyon 100 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.


Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonda kaçak makaron bilgisine ulaştı. Ekipler kamyona yaptığı operasyonda 6 milyon 100 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçidi.


Kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.