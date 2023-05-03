Polis ekipleri ticari araç içerisinde 375 bin dolu makaron ele geçirdi

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada ticari araç içerisinde 375 bin dolu makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında bir hafif ticari aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 375 bin dolu makaron ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan 2 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.