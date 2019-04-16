Polis, okul önlerinde önlem alıyor

Niğde'de polis ekipleri okulların çevrelerindeki sivil vatandaşlar üzerinde denetim yaptı.

“Okul çevresi güvenliği “ kapsamında yapılan denetime 180 polis 35 ekip katıldı. Niğde Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerinin katılımıyla okul çevrelerinde denetim yapıldı.

Uygulamalar kapsamında okul çevrelerindeki sivil şahıslar üzerinde arama yaptı. Ekipler şahısların GBT (Genel Bilgi Tarama) uygulaması da yaptı.