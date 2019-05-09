Polis Okulu öğrencisi silah atış eğitiminde ağır yaralandı

S. (23), silah atış eğitimi sırasında seken kurşunla ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Niğde Polis Eğitim Merkezi Atış eğitim alanında meydana geldi. Atış eğitimi sırasında S.S. isimli polis okulu öğrencisi iddiaya göre kurşunun topraktan sekmesiyle boynundan yaralandı. Atış esnasında hazır bulunan Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine getirildi. S.S.'ye yapılan İlk müdahale sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olay sonrası S.S.'nin arkadaşları hastaneye akın ederken, öğrencinin durumunun ağır olduğu bildirildi.